Prozessauftakt in Flensburg : Laut Anklage 42 Fälle: 35-jähriger Nordfriese soll elf Minderjährige sexuell missbraucht haben

Zwischen Mai 2020 und Mai 2021 soll der Angeklagte 42 Sexualdelikte an Minderjährigen begangen haben. Davon in zehn Fällen schwerer sexueller Missbrauch, in zwei der Fälle soll es zu Vergewaltigungen gekommen sein.

Flensburg | Am Mittwochvormittag begann vor dem Landgericht Flensburg der Prozess gegen einen 35-Jährigen, dem schwere Sexualstraftaten vorgeworfen werden. Der Angeklagte wohnte zuletzt in einer Gemeinde in Südtondern, bevor er am 19. Mai 2021 in Untersuchungshaft kam. Weiterlesen: Diebstahl und Tritt ins Gesicht eines Kindes: 30-Jähriger aus Südtondern vor Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.