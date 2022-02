Kostenloses Seminar in Leck : Landtagswahl 2022: Erstwähler ab 16 gesucht, die Wahlhelfer sein möchten

Die Initiative Erstwahlhelfer bildet junge Erwachsene zu Wahlhelfern aus – und „damit zu Vorbildern und Multiplikatoren in Sachen Demokratie“, so die Initiative. Dafür gibt es kostenlose Seminare, unter anderem an der Nordsee-Akademie in Leck.

Leck | Demokratische Grundprinzipien im Rahmen der Landtagswahl 2022 hautnah erleben – diese Möglichkeit bietet sich laut der Initiative Erstwahlhelfer allen jungen Erwachsenen. „Du darfst das erste Mal wählen? Werde Wahlhelfer*in!“, heißt es in einem Aufruf der Initiative. Weiterlesen: Landtagswahl Schleswig-Holstein: Hochrechnungen und Ergebnisse am Wah...

