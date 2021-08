Corona-Krise : „Kriminell“: Landeselternbeirat verurteilt Impfgegner-Drohbrief gegen die Gemeinschaftsschule Niebüll

Dass unterschiedliche Meinungen, seien sie auch noch so kontrovers, in Bedrohungen enden, ist keinesfalls akzeptabel und es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen gefunden und mit voller Härte bestraft werden“, so der Vorsitzende Thorsten Muschinkski in einer Solidaritätsbekundung.

