Seltenheit : Emmelsbüll-Horsbüll: Lämmer-Vierlinge im Stall von Familie Petersen in Emmelsbüll-Horsbüll

Die Kinder Janne und Ida und ihre Verwandten aus dem Allgäu helfen bei der Versorgung der Tiere tatkräftig mit.

Emmelsbüll-Horsbüll | Lammzeit bei Familie Petersen in Emmelsbüll-Horsbüll: Die Kinder Janne und Ida Petersen aus Horsbüll haben Besuch von ihrer Cousine Matilda und ihrem Cousin Korbinian aus dem Allgäu. Die beiden verbringen ihre Faschingsferien hier im Norden. Weiterlesen: Die ersten Lämmer sind in Dagebüll schon da Passend dazu kamen in dieser Woche Vierlinge bei...

