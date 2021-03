Elfjährige alarmiert Feuerwehr : Ladelunder Familie steht nach Hausbrand vor dem Nichts

In der Nacht zum vergangenen Sonnabend brannte die Doppelhaushälfte in Ladelund komplett aus.

Ladelund | Ladelunds Feuerwehrchef Dirk Johannsen ist voll des Lobes über Jasmin Hansen: „Ohne Jasmins umsichtiges Handeln hätten die Folgen für sie und ihre Mutter viel schlimmer werden können.“ Weiterlesen: Feuer in Ladelund - Doppelhaushälfte ausgebrannt Das Zimmer der Elfjährigen liegt im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte in Ladelund. Mitten in der Nacht wi...

