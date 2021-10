Dieter-Alpheo-Müller-Stiftung : Erste Ausschüttung für Ladelunder Institutionen

Im April wurde in Ladelund die Dieter-Alpheo-Müller-Stiftung gegründet. Nun wurde zum ersten Mal Geld ausgeschüttet.

Ladelund | Im April wurde in Ladelund die Dieter-Alpheo-Müller-Stiftung gegründet. Der in Ladelund geborene und in Lübeck lebende Schriftsteller hat sich mit seinen Büchern national wie international einen Namen gemacht. Das Stiftungsvolumen ist ein namhafter fünfstelliger Betrag. Weiterlesen: Großzügige Spende: Dieter-Alpheo-Müller-Stiftung gegründet Jetz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.