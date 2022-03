Kostenpunkt: 160.000 Euro : Kriegsmunition auf dem Flugplatz Leck? Spezialfirma prüft das 322-Hektar-Areal

Ohne Kampfmittelfreigabe keine Tiefbauarbeiten und damit keine Erschließung für Projekte wie Wohnbaugebiet Mühlenberg 2, Business-Park und Drohnenforschungszentrum. Das wurde in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung deutlich.

Leck | Gibt es auf dem ehemaligen Nato-Fliegerhorst in Leck Altlasten in Form von Kampfmitteln, also Munition aus dem Zweiten Weltkrieg? Dieser Frage muss auf den Grund gegangen werden, und das schnellstmöglich. Weiterlesen: Shelter-Abriss in vollem Gange: Bereits mehr als 200 Interessierte für neues Wohngebiet Mühlenberg II Denn: Ohne eine Kampfmittel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.