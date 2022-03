Krieg in der Ukraine : So bereitet sich die Grundschule Niebüll auf die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine vor

Es wird eine Herausforderung – am Montag ist für zwei Flüchtlingskinder der erste Tag an der Alwin Lensch Schule. Lehrer und Mitschüler haben sich darauf intensiv vorbereitet.

Niebüll | Sie haben in jungen Jahren schon viele furchtbare Erlebnisse verkraften müssen. Aus der Ukraine geflüchtete Kinder haben miterlebt, wie ihr Zuhause oder auch ihre Kindergärten und Schulen zerstört, Familienmitglieder, Freunde oder Nachbarn verletzt oder gar getötet wurden. Weiterlesen: So bereitet sich der Krisenstab in Niebüll auf Flüchtlinge vor ...

