Krieg in der Ukraine : Darum möchte Frauke Nissen werdende und junge Mütter aus der Ukraine in ihrem Haus in Niebüll aufnehmen.

Ein beeindruckendes Engagement: Familie Nissen bereitet sich auf die Aufnahme von Schwangeren und jungen Müttern aus der Ukraine vor. Diese soll ein Hilfskonvoi nach Polen auf dem Rückweg mit nach Niebüll bringen.

Niebüll | Im Niebüller Haus von Frauke und Paul Martin Nissen steht das Telefon an diesem Freitag nicht still. Die beiden Aktivposten der Niko-Nissen-Stiftung nutzen ihre Kontakte, ihre Energie und ihr Herzblut, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Weiterlesen: Erste Flüchtlinge könnten mit dem zurückkehrenden Hilfstransport am Sonntagabend in Niebüll ...

