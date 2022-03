Krieg in der Ukraine : Offene Bühne Niebüll und Musiker organisieren Benefiz-Konzert in Dagebüll

Viele wollen den Menschen in der Ukraine helfen, wissen aber nicht wie. Was kann der Einzelne schon machen? Manchmal muss man nur zwei gute Ideen zusammenfügen.

Dagebüll | Die Aktiven der Offenen Bühne Niebüll, viele Musiker und Freunde sind berührt von den Kriegsereignissen in Osteuropa, so wie viele Menschen, die in Sicherheit leben. Gemeinsam organisieren sie ein Benefiz-Konzert am Sonnabend, 2. April, in Fridas Festschüün in Dagebüll. Weiterlesen: Virusausbruch in Husumer Notunterkunft: Geflüchtete und 90 Prozent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.