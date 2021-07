Autonomes Fahren auf Flugplatz : Kraftfahrt-Bundesamt will selbstfahrende Autos in Leck testen

Noch in diesem Jahr könnte für diese erweiterten Testzwecke ein mobiles 5G-Netz für das KBA errichtet werden.

Leck | Für den ehemaligen Militär-Flugplatz in Leck gibt es viele Pläne, die zum Teil recht futuristisch anmuten, zum Beispiel ein Testfeld für Drohnen und Flugtaxis. Vieles ist im Schwange, im Schwunge oder aber auch noch in der Schwebe. Weiterlesen: Extra-Studie soll überzeugen: Die Zukunft des Elektro-und Drohnenflugs liegt in Leck Einen aktiven Nut...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.