Nordfriesland : Krabbenpulen als Erlebnis: Fangfrische Krabben von Fischer Niels und seiner Frau

Niels Friedrichsen ist Krabbenfischer aus Leidenschaft. Die Corona-Pandemie brachte ihn dazu, an einem festen Tag in der Woche er fangfrische Nordseegarnelen direkt vom Kutter anzubieten. Die Kunden finden's großartig.

Schlüttsiel | Es ist ein munteres Kommen und Gehen an diesem Freitag am Krabbenkutter von Niels Friedrichsen im Hafen von Schlüttsiel. Drei Liter hier, fünf Liter dort tüten Anna Friedrichsen und Maila Jannsen am Verkaufsstand ein, gleich zehn Liter hat ein Kunde aus Flensburg vorbestellt. Weiterlesen: „Dienstags am Deich“ in Dagebüll: Konzertsaison mit Hunderte...

