Hochwasser in Nordfriesland : Darum steigt durch den Klimawandel das Risiko über Überschwemmungen in Nordfriesland

Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie gefährlich es werden kann, wenn die Auen und Seen in Südtondern über ihre Ufer treten. Sielverbands-Chef Thies Horn warnt davor, neue Baugebiete an deren Ufern auszuweisen.

Risum-Lindholm | Weder bewohnbar noch als Wirtschaftsraum nutzbar wäre das nördliche Nordfriesland ohne eine effektive, permanent kontrollierte und instand gehaltene Wasserwirtschaft. Das betont Thies Horn, Geschäftsführer des dafür verantwortlichen Deich- und Hauptsielverbands Südwesthörn-Bongsiel mit Sitz in Risum-Lindholm. Weiterlesen: Süderlügum: Darum bleibt d...

