Fridays for Future : Endlich wieder Klima-Demo in Niebüll: Diesmal rufen die Eltern zum Protest auf

Zwei Tage vor der Bundestagswahl gibt es in Niebüll eine Kundgebung, einen Umzug und Livemusik für den Klimaschutz. Da die Fridays for Future-Ortsgruppe Nichts geplant hatte, wurden die Parents for Future aktiv.

Niebüll | Nach längerer Streikpause gibt es am kommenden Freitag – zwei Tage vor der Bundestagswahl – ab 15 Uhr in Niebüll wieder eine Demo für den Klimaschutz. Weiterlesen: Was die Niebüller Klima-Demonstranten im Superwahljahr erreichen wollen Organisiert wird diese erstmals nicht von den lange sehr aktiven jungen Leuten der Fridays for Future-Ortsgruppe, sond...

