Corona und das Kino in Niebüll : Angelika Eck: „Natürlich vermissen wir das Publikum“

Trotz aller Hygienekonzepte ist die Branche zur Zwangspause verdonnert. Der Stillstand hat irreparable Folgen.

Niebüll | Eck's Kino in Niebüll ist eine echte Rarität: Der zentrale Bau aus den 1950er Jahren ist ein klassisches „Verzehrkino“ im Stil der 70er Jahre. Die Pandemie hat die kulturelle Instanz in Südtondern schwer getroffen. Wie bei anderen Lichtspielhäusern auch, war an eine dauerhafte Öffnung nicht zu denken, trotz aller mühselig ausgetüftelten Hygienekonzepte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.