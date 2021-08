KZ-Gedenkstätte : #StolenMemory: Wanderausstellung im Übersee-Container kommt nach Ladelund

Im Mittelpunkt stehen der letzte Besitz von KZ-Inhaftierten und die Frage, wie es heute noch gelingt, diese sogenannten Effekten an die Familien der Opfer zurückzugeben.

Ladelund | Die Arolsen Archives eröffnen am Donnerstag, 12. August, in der KZ Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund die Open-Air Wanderausstellung #StolenMemory, auf Deutsch: gestohlene Erinnerung. Im Mittelpunkt stehen der letzte Besitz von KZ-Inhaftierten und die Frage, wie es heute noch gelingt, diese sogenannten Effekten an die Familien der Opfer zurückzugeb...

