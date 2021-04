Jugendwunsch in Stedesand : Skaterbahn ist klarer Favorit

Knackpunkt bei der Realisierung ist die Finanzierung. Etwa 50.000 Euro werden benötigt.

Stedesand | Nach einer Jugendversammlung in Stedesand steht für Bürgermeister Stephan Koth fest, dass sich die meisten Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde den Bau einer Skaterbahn wünschen. Weiterlesen: Erste Antworten auf Fragen zur Skaterbahn Es seien auch Alternativen, etwa ein Kletterturm, genannt worden, so Koth gegenüber shz.de, doch die Skaterbahn hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.