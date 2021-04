DSDS-Kandidat aus Süderlügum : Jan-Marten Block: Bauchkribbeln statt Lampenfieber vor dem Superstar-Finale

Klingt ein wenig pathetisch, doch am Oster-Sonnabend könnte sich das Leben des 25-jährigen Sängers dramatisch verändern.

Süderlügum | Dieter Bohlen hin, Thomas Gottschalk her - am Osterwochenende greift ein Nordfriese nach einer Krone im Show- und Musikbusiness: Jan-Marten Block hat am Sonnabend eine realistische Chance, den Titel bei Deutschlands bekanntester Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (kurz DSDS) zu holen. Weiterlesen: Jan-Marten Block ist im Finale von „Deutsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.