Bauboom bei der Feuerwehr : In Südtondern werden zahlreiche Gerätehäuser geplant und gebaut

Die Großprojekte werden oft in Kombination mit einem Gemeindehaus oder sogar einem medizinischen Zentrum errichtet.

Niebüll | Es gibt kaum eine Gemeinde in Südtondern, die derzeit oder in jüngster Vergangenheit nicht den Neubau ihres Feuerwehrgerätehaus auf der Agenda hat. Einige Bauprojekte sind dabei sogar Teil eines Gesamtkonzeptes, mit dem die Infrastruktur und Daseinsvorsorge in den Gemeinden zukunftsfähig gemacht werden soll. Weiterlesen: Niebüller Wehrchef fordert Impf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.