Lammburger statt Hamburger : In Niebüll gibt es es jetzt den Nordfrieslamm-Burger

Imbiss-Inhaber Christian Wolf und die ehemalige Lammkönigin Heike Marit Carstensen stellten den Nordfrieslamm-Burger vor.

Niebüll | Hamburger können viele – aber Lammburger? Genau den gibt es bis 31. Oktober beim Imbiss „Burgerwolf“ in Niebüll, noch dazu aus 100 Prozent regionalen Zutaten. Inhaber Christian Wolf und die ehemalige Lammkönigin Heike Marit Carstensen stellten den Nordfrieslamm-Burger vor. Weiterlesen: Das kritisierte TV-Koch Frank Rosin an „Chrischi's Imbiss“ in N...

