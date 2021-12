Weihnachten 2021 auf den Inseln : Autoschlangen, Sekt und Buchungslage: Viele Urlauber zieht es nach Sylt, Amrum und Föhr

An der Verladestation in Niebüll und am Fähranleger in Dagebüll stehen am 1. Weihnachtstag die Touristen Schlange, um ihren Weihnachtsurlaub auf den nordfriesischen Inseln zu verbringen.

Niebüll/ Dagebüll | An der Verladerampe in Niebüll und auf der Aufstellfläche der WDR in Dagebüll geht es an den Feiertagen hoch her. Dennoch blieb die Lage zunächst entspannt. Wie die Bahn auf Nachfrage von shz.de mitteilte, ist die Buchungslage über die Feiertage gut: „Die Zahlen liegen über denen des Vorjahres, aber immer noch 35 bis 40 Prozent unter dem Niveau des Vo...

