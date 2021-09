Corona-Krise : Henry Andresen war einer der letzten 55: Impfzentrum Niebüll schließt seine Pforten

„Hatte ich lange so geplant“, sagte der Niebüller Henry Andresen, der besonders den Einsatz der Soldaten vor Ort lobte.

Niebüll | Henry Andresen war einer der letzten 55, der sich am Sonntag im Niebüller Impfzentrum die Corona-Schutzimpfung verabreichen ließ: „Hatte ich lange so geplant“, sagte der Niebüller, der besonders den entspannten und freundlichen Unterstützungs-Einsatz der Bundeswehr-Soldaten im Impfzentrum lobte. Weiterlesen: Impf-Endspurt in Husum und Niebüll – jed...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.