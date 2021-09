Neubaugebiet am Flugplatz : Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung in Leck geplant

In Nachbarschaft zu Pflegeheim und Kita sollen auf dem geplanten Neubaugebiet Mühlenberg II auf dem ehemaligen Flugplatz Wohnungen für Menschen mit Handicap entstehen. Ein ganz ähnliches Projekt gibt es bereits in Niebüll.

Leck | Moderne, barrierefreie Wohnungen für Menschen mit Behinderungen – dieses Projekt könnte in Leck umgesetzt werden, und zwar im geplanten Wohngebiet Mühlenberg II, das auf dem ehemaligen Flugplatz entstehen soll. Weiterlesen: 5G-Netz für autonomes Fahren und Fliegen: Was halten Anwohner in Südtondern davon? Bei Bürgermeister Andreas Deidert seien ...

