Badespaß in Niebüll : Sommerwetter zog erste Schwimmbegeisterte an und in die Wehle

Zum Anbaden nutzten einige Niebüller den ersten warmen Sommertag an ihrem kleinen Stadtstrand. Spaß brachte das auch bei Wassertemperaturen von 15 Grad.

Niebüll | Die Ersten Sonnenhungrigen nähern sich gegen Mittag, rollen ihre Badedecken aus und machen es sich bequem. Der erste richtig arme Sommertag lockt die Menschen an die Wehle und damit an die frische Luft. Weiterlesen: Schwimmen unter Auflagen möglich Wenn in Dagebüll Ebbe ist und man sowieso keine Lust auf's Auto oder Radfahren hat, punktet das kleine Ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.