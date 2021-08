Süderlügum : Im August jeden Mittwoch Orgelspiel am Mittag zu Gunsten der Flutopfer

Die Klänge der besonderen Marcussen-Orgel sollen den Kirchen-Besuchern eine Pause zum Atem holen bieten.

Süderlügum | Im August findet an jedem Mittwoch in der Zeit von 11.45 bis 12 Uhr in der Marien-Kirche Süderlügum das Orgelspiel am Mittag statt. Es wird von örtlichen Organisten gestaltet. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Flutopfer gebeten. Stärkung für den Alltag Das teilt Jochen Seeger, Organist in Süderlügum, Humptrup, Rodenäs...

