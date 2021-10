Obstbaumschule Niebüll : Husumer Apfel gesucht: Johannes Boysen schützt alte Obstsorten aus Nordfriesland

Fast jedes Dorf hat seine eigene Apfelsorte. Pomologe Johannes Boysen aus Niebüll setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, diese alten Sorten zu pflanzen, zu pflegen und zu verzehren.

Niebüll | Den Husumer Apfel würde er gerne nochmal finden. Hunderte anderer alter regionaler Apfelsorten hat der Pomologe Johannes Boysen in fast 50 Jahren gefunden, in seiner Niebüller Obstbaumschule veredelt, vermehrt uns an Privatkunden und öffentliche Auftraggeber verkauft. Auch interessant: Darum bedroht der Klimawandel das nördliche Nordfriesland Darunter ...

