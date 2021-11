Weihnachten in Nordfriesland : Humptrup: Auf dem Lorenzen-Hof stehen Tausende Tannenbäume zur Auswahl

Bis zu 5000 Weihnachtsbäume werden jedes Jahr im Dezember auf dem Lorenzen-Hof verkauft. Heidi Lorenzen kennt die Wünsche ihrer Kunden genau - und kann auch viele Geschichten rund um den Baumkauf erzählen.

Humptrup | Mit hundert Tannen fing vor mehr als 20 Jahren alles an. Heute machen sich vom Lorenzen-Hof in Humptrup jährlich bis zu 5000 Bäume auf den Weg, um als Tannenbäume im öffentlichen Raum oder in privaten Stuben als Symbol für die für viele schönste Zeit des Jahres zu dienen. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass sich bei Heidi und Johannes Lo...

