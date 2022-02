Krieg in der Ukraine : Hilfsaktion für Flüchtlinge abgeblasen: Deshalb fuhren die Busse aus Südtondern nicht los

Für Bürger, die Flüchtlingen helfen wollen, wird beim Amt Südtondern eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet.

Galmsbüll/Klixbüll | Ein Galmsbüller hat in der vergangenen Woche eine Initiative zur direkten Flüchtlingshilfe initiiert. Am Montagmorgen sollten drei Reisebusse Richtung Polen starten, um Flüchtlinge aufzunehmen und die nach Südtondern zu bringen. Doch der Start wurde abgeblasen. Weiterlesen: Kriegs-Flüchtlinge sollen in Reisebussen nach Südtondern gebracht werden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.