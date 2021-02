Haushaltsplanung mit Corona : Noch Überschuss in Niebüll - dank Gewerbesteuer

Stadt plant für 2021 Investitionen von mehr als elf Millionen Euro.

Niebüll | Corona macht sich auch im Haushalt der Stadt Niebüll bemerkbar. Noch weist der Ergebnisplan für 2021 ein Plus auf. Überschüsse soll es auch in den kommenden Jahren geben, aber diese werden nicht mehr an die guten Ergebnisse der Jahre 2012 bis 2019 heran ...

