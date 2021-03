Neue Eier für Niebüll : Auch in der Corona-Zeit wird die Innenstadt österlich geschmückt.

Ehrenamtlicher Einsatz: Gewerbeverein und Stadtmarketing wollen gerade wegen der Pandemie bunte Lichtblicke setzen.

Niebüll | Ostern steht vor der Tür. Das sieht man in Niebüll bereits an den gelben Schleifen an den Laternen. Dafür waren die Aktiven des HGV letzte Woche ehrenamtlich unterwegs. Nun wird das ganze noch durch „frische Eier" getoppt. Neue Eier gestaltet Katinka Widmayer, Freiwillige im kulturellen Jahr im Kulturbüro Niebüll hat zehn knallgelbe Eier gestaltet. „Wi...

