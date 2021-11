Weihnachtsmarkt 2021 : 2G zu aufwändig: HGV Leck sagt Weihnachtsdorf wegen Corona ab

Am Donnerstagabend hat der HGV Niebüll entschieden, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Am Freitagnachmittag zogen die Lecker nach.

Leck | Auch das Weihnachtsdorf in Leck fällt der Pandemie zum Opfer. Nachdem der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Niebüll am Donnerstagabend in einer Krisensitzung beschlossen hatte, seinen Weihnachtsmarkt abzusagen, kam am Freitagnachmittag die gleichlautende Hiobsbotschaft aus Leck. Weiterlesen: Niebüller Weihnachtsmarkt 2021 abgesagt: 2G können nicht a...

