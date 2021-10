Freiwillige Feuerwehr lud ein : Großer Andrang beim Laternelauf in Niebüll

300 kleine und große Laternenläufer folgten dem Fanfarenzug Karrharde beim ersten Laternenumzug in Niebüll in diesem Jahr.

Niebüll | Die Freiwillige Feuerwehr Niebüll-Deezbüll hatte traditionsgemäß zum ersten Laternenumzug in die Innenstadt eingeladen. Dieser Aufmarsch wird „Deezbüller Umzug“ genannt, weil die frühere FF Deezbüll diesen begründet hat. Auf dem Aldi-Parkplatz versammelte sich an frühen Abend eine große Schar an Familien. Die Kleinen trugen stolz ihre erste eigene Lat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.