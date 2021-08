Film-Matinee im Corona-Modus : Green Screen-Festival in Eck's Kino in Niebüll ist ausgebucht

Die Hälfte der Plätze im großen Saal des gemütlichen Kinos können besetzt werden. Bis zum Platz gilt Maskenpflicht, ein Test- oder Impfnachweis ist nach derzeitigem Stand nicht erforderlich.

Niebüll | Das Green Screen Festival am 29. August in Niebüll ist ausgebucht. Fast alle, die bisher Karten reserviert haben, können dabei sein und werden nun per Mail benachrichtigt. Ihre Namen werden an Eck’s Kino weiter gegeben und dort dann beim Eintreffen abgehakt. Weiterlesen: Green Screen ist am 29. August zu Gast in Niebüll Die Vorfreude auf das Gastspiel ...

