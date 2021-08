Faszination Natur : Green Screen-Festival findet unter verschärften Corona-Auflagen in Niebüll statt

Für einen Besuch des Naturfilm-Festivals am Sonntag ist nun für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene ein aktueller negativer Corona-Test vorzulegen. Masken müssen bis zum Platz getragen werden.

Niebüll | Aus den zwei Gs sind mit Blick auf das Naturfilmfestival Green Screen, das am kommenden Sonntag, 29. August, ab 11 Uhr in Eck’s Kino in Niebüll Station macht, drei Gs geworden. Wegen in jüngster Zeit wieder deutlich ansteigender Infektionszahlen hat das Land die Corona-Auflagen ab dem 23. August verschärft. Weiterlesen: Green Screen ist am 29. August z...

