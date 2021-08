Faszination Natur : Green Screen-Festival begeistert das Publikum in Eck's Kino in Niebüll

Beeindruckende Aufnahmen über den Königssee, das Leben der australischen Brillen-Pelikane und über die Moldau machten es den Gästen nicht leicht, sich für einen Favoriten für den sh:z-Publikumspreis zu entscheiden.

Niebüll | Einblicke in an sich unbeschreiblich schöne und oft auch gefährdete Lebensräume, besondere Geschichten von ihren tierischen Bewohnern und das Gefühl der Demut gegenüber den bis heute vom Menschen nicht beherrschbaren Kräften der Natur – dies begeistert seit Jahren Naturfreunde im ganzen Land für das internationale Green Screen-Festival. Am Sonntag ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.