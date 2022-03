Gourmet-Festival : Unter 3G-Regel: Hohe Kochkunst in Berger's Landgasthof in Enge-Sande

Zwei ausverkaufte Gastspiele des Schleswig-Holstein Gourmet-Festivals genoss ein kulinarisches Publikum am Wochenende in Enge-Sande. Dort servierte Spitzenkoch Ronny Siewert auch hochwertige Produkte aus der Region.

Enge-Sande | Die ersten Abende mit hoher Kochkunst für das Schleswig-Holstein Gourmet-Festival unter gelockerten Corona-Bedingungen – nun wieder unter der 3G-Regel – fanden am Wochenende in Berger's Hotel und Landgasthof in Enge-Sande statt. Dort verwöhnte mit Ronny Siewert der beste Koch Mecklenburg-Vorpommerns ein nach fünf Gängen ein Publikum, das es sichtbar g...

