10- bis 22-Jährige wählen : Gleich 16 Bewerber für Leck: Die Wahl des Kinder- und Jugendbeirats steht an

Die Zeiten, in denen sich keine Bewerber für ein Jugend-Gremium in der Gemeinde Leck finden ließen, sind offenbar vorbei. In der kommenden Woche wird nun gewählt.

Leck | In der kommenden Woche haben junge Menschen mit Bezug zur Gemeinde Le ck die Wahl: Von Dienstag, 23. bis Donnerstag, 25. November, können sie ihre Stimme abgeben und entscheiden, wer zukünftig im Kinder- und Jugendbeirat sein soll. Weiterlesen: Niebüll: Darum ist für die Vertretung der jungen Bürger ein Klimaleitbild so wichtig Und in diesem Jah...

