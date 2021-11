Risum-Lindholm : Geschwindigkeitskontrolle vor Schule und Kindergarten: 33 Verstöße in knapp zwei Stunden

Rücksicht auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer – Fehlanzeige: Am Montagmittag fuhren viele in der 30er-Zone zu schnell.

Risum-Lindholm | Rücksicht auf die jüngsten Verkehrsteilnehmer? Damit war es am Montagmorgen in Lindholm offenbar nicht weit her, wie eine Geschwindigkeitsmessung von Beamten des Polizeireviers Niebüll im Bereich von Grundschule und Kindergarten offenlegt. Messzeit: Knapp zwei Stunden In der Zeit von 10.40 bis 12.30 Uhr wurden insgesamt 33 Verstöße – 32 fuhren z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.