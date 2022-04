Neues Angebot : So können Geräte und Werkzeuge kostenlos in der Stadtbücherei Niebüll ausgeliehen werden

Die „Mobile Bibliothek der Dinge“ macht in Niebüll Station – mit praktischen und nachhaltigen Angeboten.

Niebüll | Um Ideen zur Nachhaltigkeit vor allem auch in kleineren Bibliotheken und Fahrbüchereien zu unterstützen, bietet die Büchereizentrale Schleswig-Holstein in Niebüll derzeit die „Mobile Bibliothek der Dinge“ zum Ausprobieren und Ausleihen an. „Ob Lochzange, Akku-Schrauber, Faszienrolle oder Strommessgerät – warum kaufen, wenn es in der Stadtbücherei a...

