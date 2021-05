Bramstedtlund : Geplante Beteiligung der Gemeinde an Windpark geplatzt

Zwei der sieben Anlagen sollten als Bürgerwindpark betrieben werden. Doch daraus wird in dieser Form nichts.

BRAMSTEDTLUND | Von zwei Projekten musste sich die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung verabschieden. Das waren zum einen der Erwerb von zwei Anlagen des Windparks Bramstedtlund, zum anderen die Pläne für ein neues Dorfgemeinschaftshaus. In beiden Fällen lag das vor allem an finanziellen Erwägungen. Weiterlesen: Sieben neue Windkraftanlagen für Bramstedtl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.