Klanxbüll : Gemeinde Klanxbüll will illegales Bauen eindämmen

Mit einer Änderung des Bebauungsplans soll eine touristische Nutzung von Wohnhäusern verboten werden.

Klanxbüll | Sorgen bereiten den Gemeindevertretern in Klanxbüll unerlaubte bauliche Veränderungen, die zu Vergrößerungen an Häusern führen. Im Bereich Bahnhofstraße stehen viele Einfamilienhäuser auf großen Grundstücken, auf denen ohne weiteres ein zweites Häuschen stehen könnte. Weiterlesen: Neues Testzentrum in Klanxbüll Da die Bauaufsicht beim Kreis Nordfriesla...

