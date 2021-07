Erstes Fazit aus Dagebüll : Gastronomie und Hotellerie reagieren mit Erleichterung und Bedenken auf die Lockerungen der Testpflicht

Urlauber beschwerten sich immer heftiger über die tägliche Testpflicht für einen Restaurantbesuch. Die Lockerungen durch die neue Corona-Landesverordnung führen aber auch zum Abbau der Testkapazitäten im Badeort.

Dagebüll | Einen weit reichenden Ausstieg aus der Testpflicht möchte die Landesregierung in ihrer Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung am Donnerstag beschließen. Bereits ab kommenden Montag, 26. Juli, sollen die Lockerungen gelten. Auch interessant: Tageblatt-Leser waren zum Schnack in Dagebüll eingeladen Dann entfällt die Testpflicht für Besuche von Gasts...

