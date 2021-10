Für Menschen in Not : Ganz unbürokratisch: So helfen seit fünf Jahren Niebüller Niebüllern

Viel Gutes tut der Verein Niebüller helfen Niebüllern – von der Leseförderung für Kinder über Freikarten für Kultur-Veranstaltungen bis hin zur Unterstützung der Tafel Südtondern. Neue Mitglieder werden immer gesucht.

Niebüll | Seit fünf Jahren hilft der Verein „Niebüller helfen Niebüllern e.V.“ den Menschen, die Unterstützung brauchen. Die Altenpflege, die Bereiche Erziehung, Kultur, Bildung, Sport sowie in Not geratene Menschen in Niebüll werden vom dem Verein (meist finanziell) bedacht. Weiterlesen: Bernd Neumann und Thomas Uerschels: Das Duell ums Niebüller Rathaus Die Fi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.