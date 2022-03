Müllsammelaktionen : Ganz Südtondern putzt sich am Sonnabend heraus

Viele Gemeinden in Südtondern beteiligen sich am Sonnabend, 12. März, an der landesweiten Aktion Sauberes Schleswig-Holstein.

Südtondern | In der Gemeinde Aventoft sind die Treffpunkte der Sportplatz in Aventoft und der Spielplatz in Rosenkranz, jeweils um 10 Uhr. Für alle Helfer gibt es im Anschluss am Sportplatz einen Imbiss. Außerdem wird der skurrilste Fund prämiert, teilten die Verantwortlichen mit. Anmeldung zur Aktion unter Tel. 0152/28816206 (auch WhatsApp). In Karlum beginnt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.