Corona & Fußball-EM : Public-Viewing-Plätze in Südtondern dünn gesät

Während großer Turniere haben die Fußball-Fans schon etliche Sommerabende gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten vor dem Fernseher verbracht - in einer Kneipe, in einem Innenhof, auf einer Terrasse. Jetzt ist alles anders.

Südtondern | Die Vorfreude der Fans auf die Fußball-EM 2021 steigt. Besonders zum ersten Spiel der Nationalelf am kommenden Dienstag gegen den Weltmeister Frankreich. Viele machen sich längst Gedanken, wo sie die Partie in München im TV am besten miterleben können. Doch Public Viewings, wie es sie zuletzt zur Weltmeisterschaft vor drei Jahren gegeben hat, bleib...

