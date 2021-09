Corona in Nordfriesland : Für Sonja Stümer ist es ein Geschenk, ihren Schülern wieder ein Stück Lebensqualität schenken zu können

Die größte Tanzschule des Amtes bietet nach einer langen Pandemie-Pause seit Ende der Sommerferien wieder alle Kurse an. Dies bedeutet durch die geltenden Corona-Auflagen einen deutlichen Mehraufwand.

Niebüll | Das lange Warten hat sich gelohnt. „Wir dürfen wieder tanzen und sind so froh, dass wir Menschen wieder glücklich machen, ihnen unbeschwerte Lebensqualität schenken können, denn das ist das Wichtigste am Tanzen“, sagt Sonja Stümer. Weiterlesen: Tanzen ist Nahrung für die Seele Die Inhaberin der größten Tanzschule in Südtondern hat bewusst mit einem Neu...

