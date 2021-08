Zwei Schulen in Leck betroffen : Auch fünf positive Corona-Fälle an dänischer Grundschule in Leck

Am Samstag erfolgt eine PCR-Test-Großaktion für insgesamt vier Klassen. Zuvor am Tag war bekanntgeworden, dass die Gemeinschaftsschule in Leck geschlossen wird, ebenfalls wegen eines Corona-Falls.

Leck | Nachdem bereits an der Gemeinschaftsschule in Leck am Donnerstag ein positiver Coronafall gemeldet wurde, ist nun auch noch die dänische Grundschule im Probst-Nissen-Weg betroffen. Bisher wurden insgesamt fünf Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet und sitzen nun in Isolation. Weiterlesen: Gemeinschaftsschule Leck geht in den Dis...

