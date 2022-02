Frühlingshafte Temperaturen : Viel los rund um die Dagebüller Mole: Sogar die ersten Barfußläufer gibt es schon

Das war so ganz nach dem Geschmack der Urlauber und Einheimischen – SSW: Super-Sonnen-Wetter am Wochenende in Dagebüll.

Dagebüll | Schon am Sonnabend-Morgen zog ein sanftes rötliches Licht die Frühaufsteher in den Bann. Bald schon war am Vormittag die Mole voll mit Urlaubern aus ganz Deutschland, Samstag ist eben Wechseltag. Weiterlesen: Sturmschäden in Dagebüll: Der neue Klima-Deich ist angefressen Die Laune bei Hunden, Kindern und Erwachsenen war geradezu überbordend. Ein...

