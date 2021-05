Ladelund : Kunst mit Haken und Ösen

Frank Schustereit schafft Unikate aus Stahl und Stein.

Ladelund | Frank Schustereit kann keine rostige Schraube am Wegesrand liegen lassen. Was andere verloren oder achtlos fortgeworfen haben kommt in eine seiner vielen Sammelkisten. „Irgendwann kann ich jedes Stück gebrauchen“, stellt der gelernte Bauschlosser fest, der heute sein Geld als Beamter bei der Bundeswehr verdient. Auch interessant: Niebüller Künstlerin m...

