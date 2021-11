Bürgermeisterwahl 7. November : Fragen an den SPD-Kandidaten: Thomas Uerschels steht Rede und Antwort

Am Sonntag, 7. November, wird der Nachfolger von Wilfried Bockholt gewählt. Wir haben den Kandidaten Bernd Neumann (CDU) und Thomas Uerschels (SPD) die gleichen Fragen gestellt. Hier antwortet Thomas Uerschels.

Niebüll | Im kommenden Frühjahr geht die Ära von Wilfried Bockholt zu Ende, der in Niebüll seit 1998 Bürgermeister ist. SPD-Fraktionschef Thomas Uerschels will seine Nachfolge antreten. Der 52-Jährige, leitender Angestellter einer Niebüller Druckerei, sitzt seit 2011 in der Stadtvertretung. Ab 2008 war er bürgerliches Mitglied in städtischen Ausschüssen. Welchen...

